Новости регионов: в Красноярском крае потушили пожар в автомойке

В Красноярском крае спасатели потушили пожар в химчистке для автомобилей. Загорелось одноэтажное здание, в котором находились легковые машины. 14 машин сгорели, но два автомобиля удалось эвакуировать сотрудникам МЧС.

В Калининградской области подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика рассказал о преступлении. Он признался, что избил ребенка за отказ делать зарядку, после чего попытался скрыть тело, спрятав его в сумку и пытаясь утопить в болоте.

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