05 февраля, 11:15Происшествия
Новости регионов: в Красноярском крае потушили пожар в автомойке
В Красноярском крае спасатели потушили пожар в химчистке для автомобилей. Загорелось одноэтажное здание, в котором находились легковые машины. 14 машин сгорели, но два автомобиля удалось эвакуировать сотрудникам МЧС.
В Калининградской области подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика рассказал о преступлении. Он признался, что избил ребенка за отказ делать зарядку, после чего попытался скрыть тело, спрятав его в сумку и пытаясь утопить в болоте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.