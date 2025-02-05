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05 февраля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Красноярском крае потушили пожар в автомойке

Новости регионов: в Красноярском крае потушили пожар в автомойке

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В Красноярском крае спасатели потушили пожар в химчистке для автомобилей. Загорелось одноэтажное здание, в котором находились легковые машины. 14 машин сгорели, но два автомобиля удалось эвакуировать сотрудникам МЧС.

В Калининградской области подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика рассказал о преступлении. Он признался, что избил ребенка за отказ делать зарядку, после чего попытался скрыть тело, спрятав его в сумку и пытаясь утопить в болоте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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