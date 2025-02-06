Что известно о найденном на шоссе в Подмосковье младенце

11-месячная девочка в одном боди ночью выползла на шоссе в Подмосковье. Проезжающий мимо водитель заметил на обочине младенца, остановился и забрал ее в машину. Выяснилось, что ребенка выкрала из дома бабушка, страдающая от деменции. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Что произошло?

Автомобилист Бахтиер Исмоилов заметил 11-месячного младенца в районе деревни Становое в ночь на 5 февраля. Ребенок сильно обморозился и полз по дороге. Исмоилов подобрал девочку на обочине, забрал в машину и вызвал бригаду медиков и правоохранителей.

По его словам, после обнаружения девочки подошла пожилая женщина, представившись бабушкой ребенка, и попросила отдать ей внучку, однако мужчина отказался. Исмоилов отметил, что женщина путалась в объяснениях, пытаясь рассказать, что произошло.

"Сначала якобы, что за ней кто-то гнался, потом сказала, что у них в доме пахнет газом и много всего другого, путалась постоянно. И еще там потом прибежал какой-то мужчина и крикнул, что видел, как эта бабушка с ребенком в сторону леса шла. Факт в том, что девочка сама доползла до дороги и на четвереньках выползла на шоссе", – поделился он.

Как выяснилось, бабушка забрала ребенка из спальни родителей, вышла из дома и отнесла в овраг. По словам матери девочки Юлии, в ту ночь семья не могла уснуть примерно до 04:00, так как у малышки начали прорезаться молочные зубы. В связи с этим и дети, и родители в момент инцидента спали крепко.

О происшествии женщина узнала только после звонка из больницы около 05:40. По ее словам, девочка провела на улице примерно 35 минут.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

На учете не состояли

Фото: Москва 24

Бабушка ребенка стала жить с семьей несколько недель назад, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"По данным комиссии по делам несовершеннолетних, семья малышки многодетная, в поле зрения системы профилактики не попадала", – добавила она.

Мать ребенка Юлия рассказала, что пожилая женщина страдает деменцией и недавно проходила лечение в психиатрической клинике. Когда бабушку решили выписать, специалисты заверили, что она не представляет опасности для своих внуков, пока принимает назначенные лекарства.

"Естественно, я смотрела за детьми. Я не работаю, находилась все время с детьми", – уточнила Юлия.

После инцидента женщину вновь положили в клинику.

Комментируя инцидент с ребенком, Юлия предположила, что у ее матери произошел "очередной какой-то щелчок в голове".

"У бабушки съехала крыша, и бабушка унесла ребенка", – рассказала мать малышки.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, у нее нет обморожения. По словам мамы, после происшествия малышку осмотрели несколько специалистов и обнаружили только небольшое покраснение горла, без температуры.