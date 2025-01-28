Московские микрохирурги избавили пятилетнего мальчика от лишних пальцев

Фото: Депздрав Москвы

Московские микрохирурги Филатовской детской больницы успешно провели операцию по реконструкции руки пятилетнего Миши. Мальчик страдал от полидактилии, сообщила пресс-служба Депздрава столицы Москве 24.

Уникальная операция проводилась в отделении микрохирургии. В ходе нее врачи избавили ребенка от лишних пальцев, а также сумели восстановить функциональность правой кисти. Медики с высокой точностью сформировали новый большой палец. Добиться этого удалось благодаря высокому профессионализму команды больницы, указали в ведомстве.

По прошествии четырех месяцев Миша может активно пользоваться правой рукой в повседневной жизни. В настоящий момент мальчик продолжает проходить реабилитацию на базе больницы. Врачи планируют, что спустя полгода аналогичную операцию проведут и для левой руки.

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