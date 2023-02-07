Новости часа: свыше 53 тыс человек привлечены к поисково-спасательным работам в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 53 тысяч человек привлечены к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Спасатели МЧС России, прибывшие в Сирию, направились в зону проведения работ. Об этом рассказала пресс-служба министерства.

Один человек погиб, семь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ. О последствиях обстрела заявил мэр города.