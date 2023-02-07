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Новости часа: свыше 53 тыс человек привлечены к поисково-спасательным работам в Турции
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 53 тысяч человек привлечены к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Спасатели МЧС России, прибывшие в Сирию, направились в зону проведения работ. Об этом рассказала пресс-служба министерства.
Один человек погиб, семь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ. О последствиях обстрела заявил мэр города.