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Новости часа: свыше 53 тыс человек привлечены к поисково-спасательным работам в Турции

Новости часа: свыше 53 тыс человек привлечены к поисково-спасательным работам в Турции

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3 549 человек

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше 53 тысяч человек привлечены к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Спасатели МЧС России, прибывшие в Сирию, направились в зону проведения работ. Об этом рассказала пресс-служба министерства.

Один человек погиб, семь ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ. О последствиях обстрела заявил мэр города.

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