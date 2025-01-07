Новости регионов: в Омске загорелся тир у одного из городских парков

Тир, расположенный возле одного из городских парков, загорелся в Омске. Пламя охватило помещение площадью почти 200 квадратных метров.

У берегов Евпатории на западе Крыма заметили пятна мазута. Местные жители видели измазанных в нефтепродуктах птиц, их отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов "Тайган", а коммунальные службы уже приступили к сбору загрязненного грунта.

Киров торжественно передал Рязани традиционный символ проекта "Новогодняя столица России", снежинку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

