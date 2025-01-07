Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Омске загорелся тир у одного из городских парков

Новости регионов: в Омске загорелся тир у одного из городских парков

Новости мира: число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек

МЧС РФ призывает россиян быть осторожными с пиротехническими средствами в праздники

Новости мира: сын Трампа прибыл в Гренландию

Пятна мазута замечены у берегов Евпатории на западе Крыма

Крупное ДТП произошло на мосту у метро "Беговая"

Boeing 737 экстренно сел в аэропорту Внуково

Новости регионов: смертельная авария произошла в Свердловской области

Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

Новости регионов: в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Тир, расположенный возле одного из городских парков, загорелся в Омске. Пламя охватило помещение площадью почти 200 квадратных метров.

У берегов Евпатории на западе Крыма заметили пятна мазута. Местные жители видели измазанных в нефтепродуктах птиц, их отмывают и отправляют на реабилитацию в парк львов "Тайган", а коммунальные службы уже приступили к сбору загрязненного грунта.

Киров торжественно передал Рязани традиционный символ проекта "Новогодняя столица России", снежинку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика