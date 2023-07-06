07:15Происшествия
Оружие, парики и паспорта нашли во время обыска в особняке и офисе Пригожина
В офисе и особняке основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошли обыски. Фото и видео появились накануне вечером.
Судя по кадрам, правоохранители обнаружили в доме Пригожина арсенал оружия отечественного и иностранного производства. Среди необычных находок – целый шкаф париков и накладных усов, несколько загранпаспортов, подлинность которых вызвала сомнения у специалистов, а также многочисленные пачки валюты и золотые слитки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.