Оружие, парики и паспорта нашли во время обыска в особняке и офисе Пригожина

В офисе и особняке основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошли обыски. Фото и видео появились накануне вечером.

Судя по кадрам, правоохранители обнаружили в доме Пригожина арсенал оружия отечественного и иностранного производства. Среди необычных находок – целый шкаф париков и накладных усов, несколько загранпаспортов, подлинность которых вызвала сомнения у специалистов, а также многочисленные пачки валюты и золотые слитки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.