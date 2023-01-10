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Новости

Новости

10 января, 21:35

Город

"Московский патруль": сотрудники СК доставили в госпиталь роженицу, попавшую в ДТП

"Московский патруль": сотрудники СК доставили в госпиталь роженицу, попавшую в ДТП

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В Москве сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России доставили роженицу, которая попала в ДТП, в госпиталь. Правоохранители спасли жизнь молодой мамы и ее ребенка.

Страсти разгорелись, когда супруг вез женщину в роддом на своем автомобиле. В этот момент у девушки отошли воды. Водитель отвлекся от дороги и столкнулся с другим автомобилем. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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