"Московский патруль": сотрудники СК доставили в госпиталь роженицу, попавшую в ДТП

В Москве сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России доставили роженицу, которая попала в ДТП, в госпиталь. Правоохранители спасли жизнь молодой мамы и ее ребенка.

Страсти разгорелись, когда супруг вез женщину в роддом на своем автомобиле. В этот момент у девушки отошли воды. Водитель отвлекся от дороги и столкнулся с другим автомобилем. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.