Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 14:15

Новости

Сочинские полицейские экстренно доставили в больницу беременную женщину

Сочинские полицейские экстренно доставили в больницу беременную женщину

Новости часа: пожар вспыхнул на Живописной улице в столице

Новости часа: система ПВО сработала в Севастополе

Новости часа: городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

ФСБ задержала готовившего теракт на Северном Кавказе украинца

Дед Мороз и Снеговик вручили подарки многодетной семье в селе Хлебодаровка ДНР

Курорт "Газпром" объявил о старте горнолыжного сезона в Сочи

Курорт "Газпром" в Сочи объявил о старте сезона

В аэропорту Домодедово сообщили о возможных отменах рейсов

Магаданские спасатели эвакуировали моряка с крупнейшего в мире судна-рыбозавода

В Сочи у женщины-водителя прямо за рулем начались схватки. За помощью она обратилась к сотрудникам автоинспекции. Полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль и экстренно доставили в роддом. Там ее уже ожидали медики.

На свет появилась девочка. В день выписки счастливую маму встречали госавтоинспекторы, они поздравили семью с новорожденной и подарили автокресло.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика