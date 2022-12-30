Сочинские полицейские экстренно доставили в больницу беременную женщину

В Сочи у женщины-водителя прямо за рулем начались схватки. За помощью она обратилась к сотрудникам автоинспекции. Полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль и экстренно доставили в роддом. Там ее уже ожидали медики.

На свет появилась девочка. В день выписки счастливую маму встречали госавтоинспекторы, они поздравили семью с новорожденной и подарили автокресло.

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