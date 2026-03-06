Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре

Сценарий хоррор-квеста вышел из-под контроля в Краснодаре. На дне рождения подруги школьнице оторвало фалангу безымянного пальца. Актер захлопнул дверь, когда рука девочки находилась в проеме.

Сотрудники не остановили игру и не вызвали скорую. Они предложили пострадавшей вату. Девочка добиралась домой сама в общественном транспорте спустя три часа. Часть оторванной фаланги все это время лежала на полу в квест-центре.

