Схему нелегальной торговли биоматериалами из морга раскрыли в Санкт-Петербурге

Схему незаконной торговли биоматериалами умерших людей из больничного морга раскрыли полицейские в Санкт-Петербурге. Как сообщили в МВД РФ, руководство больницы за деньги разрешало вывозить части тел для передачи коммерсантам.

Их использовали в качестве образцов в косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего речь шла о телах людей без родственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

