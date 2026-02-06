06 февраля, 22:30Происшествия
Схему нелегальной торговли биоматериалами из морга раскрыли в Санкт-Петербурге
Схему незаконной торговли биоматериалами умерших людей из больничного морга раскрыли полицейские в Санкт-Петербурге. Как сообщили в МВД РФ, руководство больницы за деньги разрешало вывозить части тел для передачи коммерсантам.
Их использовали в качестве образцов в косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего речь шла о телах людей без родственников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.