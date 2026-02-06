В России у комика Нурлана Сабурова остались активы на 160 млн рублей

В России у комика Нурлана Сабурова остались активы на 160 миллионов рублей, передает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Кроме того, он был задержан в аэропорту Внуково. Теперь Сабурову придется вернуться в Казахстан.

Его супруга, которая сейчас находится в Москве, накануне начала распродавать брендовые вещи в социальных сетях. Самые дорогие лоты – люксовые сумки по 40 и 120 тысяч рублей.

