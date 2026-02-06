Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 февраля

Крупный пожар произошел в Красногорском районе Подмосковья. Там загорелись бытовки на строительной площадке. По оценкам МЧС, огонь охватил около 300 квадратных метров.



В Москву начала возвращаться комфортная зима. По прогнозам синоптиков, в течение вечера 6 февраля возможен снег. Снежный покров вырастет на 2 сантиметра к 7-му числу.

В России хотят усилить контроль за проведением техосмотра автомобилей. В случае одобрения правительством новые правила могут вступить в силу с 1 сентября. Цель инициативы состоит в борьбе с недобросовестными операторами.

