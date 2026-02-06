Новости мира: число погибших при взрыве в мечети в Исламабаде выросло до 31

Число погибших при взрыве в мечети в столице Пакистана Исламабаде выросло до 31. Не менее 169 человек пострадали. Об этом сообщили в районной администрации. В полиции заявили, что пока рано устанавливать характер взрыва, однако отметили, что все признаки указывают на теракт. Нападавший привел в действие взрывное устройство после того, как его остановили у ворот мечети.

Десятиклассник пришел в лицей с охотничьим ружьем своего отца и выстрелил в учительницу математики в Баку. Преподаватель в больнице в тяжелом состоянии. На данный момент врачи борются за ее жизнь.

Жители Милана протестуют против присутствия на Олимпиаде-2026 агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США. В пикете приняли участие около 2 тысяч человек. Это уже не первая подобная акция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.