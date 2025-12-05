Гендиректора и сотрудников рехаба в Подмосковье обвинили в незаконном лишении свободы

Гендиректору и троим сотрудникам реабилитационного центра в подмосковном Малом Видном предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы постояльцев. Руководитель вину не признал, а его сотрудники рассказали, как обстояли дела.

Следователи провели очные ставки и допросили потерпевших. Заведение позиционировало себя как элитное. Его рекламировали многие звезды.

