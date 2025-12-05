Новости мира: экстренно севший лайнер Red Wings вылетел из Москвы в Пхукет

Лайнер Red Wings вылетел из Москвы в Пхукет после экстренной посадки, совершенной днем ранее. Утром 3 декабря на борту загорелся двигатель, из-за чего самолет приземлился в аэропорту Домодедово. В самолете в этот момент находились 425 пассажиров, никто из них не пострадал.

Лайнер вспыхнул на взлетно-посадочной полосе в городе Гуарульюс в Бразилии. Пожар произошел на борту Airbus A320. По словам очевидцев, салон окутало едким дымом. На борту находилось около 180 человек. Пассажиров экстренно эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп намерен к католическому Рождеству объявить о начале второго этапа плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Американский лидер представит новую структуру управления анклавом.

