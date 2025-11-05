Новости мира: полеты над аэропортом Луисвилля запретили после крушения грузового самолета

Полеты над территорией аэропорта Луисвилля в США запретили до окончания спасательной операции. Сама авиагавань не будет принимать и отправлять самолеты до 15:00 по московскоум времени. Ранее стало известно о крушении грузового самолета, который направлялся из Луисвилля в Гонолулу. На борту находились трое членов экипажа.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Индии. По последним данным, погибли 11 человек, 20 получили ранения. Виновником аварии считают машиниста пассажирского состава. Он проехал на красный сигнал и на скорости около 70 километров в час врезался в вагоны грузового поезда.

В вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана задержали большинство рейсов, а многие и вовсе отменили. Это произошло из-за нехватки авиадиспетчеров, вызванной шатдауном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.