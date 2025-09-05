Ветеринарные инспекторы выехали в пункт частной передержки под Чеховом, откуда владельцы срочно эвакуировали своих собак в ночь на 5 сентября. Услугами этой зоогостиницы пользовались в том числе известные люди, однако никто из клиентов не догадывался, в каких условиях содержат питомцев.

Там были обнаружены грязные клетки и ошейники с электрошокерами. Животных не кормили и били. В переписках владельцы передержки не отрицают, что применяли к собакам силу. При этом услуга стоила 3,5 тысячи рублей в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.