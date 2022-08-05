Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии после сильных дождей. Соответствующими кадрами поделились местные жители.

Через город Тырныауз пронесся поток грязи, камней и деревьев. По данным МЧС, жилые дома и дороги сейчас вне опасности, о пострадавших не сообщается. До конца недели в регионе действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

