Новости мира: в Техасе объявили ЧП из-за разрушительных наводнений

В американском штате Техас из-за сильнейших ливней введено чрезвычайное положение. Реки вышли из берегов, размывая дома и автомобили. Уже известно о 24 погибших. К спасательной операции привлечены вертолеты и военная техника. Губернатор региона назвал произошедшее катастрофой.

В Нью-Йорке установлен новый рекорд по поеданию хот-догов: американец за 10 минут проглотил 72 штуки. Второе место у женщины – она съела 45 булок. Врачи отметили, что такая порция содержит около 22 тысяч калорий. За победу короли поедания получили по 10 тысяч долларов.

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