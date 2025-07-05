В Москве начали проверку после отравления на теплоходе

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после массового отравления пассажиров теплохода "Николай Карамзин". Во время речного круиза у людей появились симптомы кишечной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, у 37 пассажиров был обнаружен норовирус. Теплоход так и не добрался до конечного пункта, пассажиров высадили на причале "Водник", откуда все, включая зараженных, разъехались по домам.

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