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Новости

05 июня, 08:00

Происшествия

Официант разбил чужой спорткар на Рублевке и согласился инсценировать угон

Официант разбил чужой спорткар на Рублевке и согласился инсценировать угон

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Пьяный официант разбил чужой спорткар за 30 миллионов рублей. Парень случайно попал на вечеринку на Рублевке, где попросил у хозяйки дома разрешение покататься на ее машине. Он въехал в дерево.

Поняв, что официант не сможет расплатиться, женщина предложила ему схему обмана страховой компании. По ее задумке виновник аварии должен был признаться в том, что якобы угнал авто. В таком случае ей была бы положена денежная компенсация.

Официант сначала согласился, а потом сам пришел в МВД и рассказал, как все было. В итоге на хозяйку премиального авто завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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