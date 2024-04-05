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05 апреля, 13:45

Происшествия

Новости регионов: самолет рейса Пхукет – Сочи задымился перед вылетом

Новости регионов: самолет рейса Пхукет – Сочи задымился перед вылетом

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Самолет авиакомпании Azur Air задымился на взлетно-посадочной полосе. Рейс должен был следовать из Пхукета в Сочи, но не успел вылететь. Задымление произошло после того, как пассажиры уже поднялись на борт. Дым прошел в салон, и людям пришлось спасаться самодельными веерами. По словам очевидцев, задымилось масло в двигателе.

МЧС РФ выпустило ежедневный отчет о паводках: активное половодье наблюдается в 36 регионах страны, почти две тысячи жилых домов подтоплены из-за паводка. По данным ведомства, в Москве половодье завершено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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