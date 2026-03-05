Мужчина 2 года прятал дочь от бывшей жены в Одинцове

В подмосковном Одинцове отец после развода забрал трехлетнюю дочь у матери и 2 года скрывал ее, хотя суд постановил, что ребенок должен жить с ней. Мужчина сменил фамилию, чтобы запутать следы.

Женщина снова обратилась в суд и инстанция повторно обязала отца передать ей ребенка. Мужчину объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что на протяжении 2 лет девочка не ходила в детский сад и не была прикреплена к поликлинике. Скрываться гражданину помогала его мать, бабушка ребенка.

