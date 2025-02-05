Судебный процесс в американском Альбукерке прервали из-за массовой драки. Там слушалось дело молодого человека, который застрелил свою девушку.

В какой-то момент родственники погибшей бросились на подсудимого с кулаками. На его защиту выбежал отец. Всего в драке участвовали пять человек, в том числе две женщины. В итоге двух участников потасовки обвинили в нападении на полицейского, который пытался разнять дерущихся.

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