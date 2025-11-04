Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы во время конфликта в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы во время дорожного конфликта в Подмосковье.

Инцидент произошел в Мытищах. После перепалки один из водителей достал оружие и начал стрелять в воздух, после чего скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал. Оказалось, что злоумышленник – 20-летний приезжий из Саратовской области.

