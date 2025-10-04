Форма поиска по сайту

04 октября, 22:15

Происшествия

Новости регионов: число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2

ДТП произошло на внешней стороне 89-го км МКАД

Кровля административного здания загорелась на Сущевской улице в Москве

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке увеличилось до двух. Как сообщили в МЧС, женщина скончалась при спуске. Единственную выжившую альпинистку спускают на носилках к медикам на высоту 1 500 метров.

На горнолыжном курорте Шерегеш появился первый в этом сезоне снежный покров. Камеры на станциях подъемника зафиксировали сильный снегопад с метелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

