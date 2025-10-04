04 октября, 22:15Происшествия
Новости регионов: число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2
Число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке увеличилось до двух. Как сообщили в МЧС, женщина скончалась при спуске. Единственную выжившую альпинистку спускают на носилках к медикам на высоту 1 500 метров.
На горнолыжном курорте Шерегеш появился первый в этом сезоне снежный покров. Камеры на станциях подъемника зафиксировали сильный снегопад с метелью.
