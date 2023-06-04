Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ

Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки Белгородской области, рассеян, сообщили в Минобороны РФ.

"4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", – отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что по украинским террористам был нанесен удар артиллерией.

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