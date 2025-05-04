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04 мая, 22:00

Происшествия

Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юго-западе Москвы

Взрыв и пожар произошли в жилом доме на юго-западе Москвы

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

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Взрыв и пожар произошли на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы. Ударной волной на улицу выбило внешние бетонные плиты, повредило межэтажные перекрытия, а огонь охватил две квартиры, сообщает МЧС.

На месте работают пожарные, спасатели эвакуируют всех жильцов из пострадавшего дома. По предварительным данным оперативных служб, в результате ЧП погибли два человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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