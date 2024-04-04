Паводок подтопил поселок Маленькая Шотландия

Жители подмосковного коттеджного поселка Маленькая Шотландия в Химках ощутили последствия паводка. Вода достигла домов, затопила подвалы и частично машины.

Из-за поднявшегося уровня воды в поселке отключились свет и отопление, а люди вынуждены передвигаться на лодках. По словам начальника территориального управления "Луневское", 3 апреля специалисты установили мотопомпы, что позволило остановить прибытие воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24