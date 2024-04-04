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04 апреля, 16:15

Происшествия

Паводок подтопил поселок Маленькая Шотландия

Паводок подтопил поселок Маленькая Шотландия

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Жители подмосковного коттеджного поселка Маленькая Шотландия в Химках ощутили последствия паводка. Вода достигла домов, затопила подвалы и частично машины.

Из-за поднявшегося уровня воды в поселке отключились свет и отопление, а люди вынуждены передвигаться на лодках. По словам начальника территориального управления "Луневское", 3 апреля специалисты установили мотопомпы, что позволило остановить прибытие воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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