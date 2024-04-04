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04 апреля, 14:15

Происшествия

Вода подтопила коттеджный поселок Маленькая Шотландия в Химках

Вода подтопила коттеджный поселок Маленькая Шотландия в Химках

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Из-за резкого таяния снега и дождей жители подмосковного коттеджного поселка Маленькая Шотландия вынуждены пересесть на лодки. Вода уже дошла до нижних этажей жилых домов, затопила подвалы и частично автомобили.

Жители поселка говорят, что в таунхаусах нет отопления и электричества. В администрации городского округа Химки заявили, что продолжат работать до полного устранения проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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