Вода подтопила коттеджный поселок Маленькая Шотландия в Химках

Из-за резкого таяния снега и дождей жители подмосковного коттеджного поселка Маленькая Шотландия вынуждены пересесть на лодки. Вода уже дошла до нижних этажей жилых домов, затопила подвалы и частично автомобили.

Жители поселка говорят, что в таунхаусах нет отопления и электричества. В администрации городского округа Химки заявили, что продолжат работать до полного устранения проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.