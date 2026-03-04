04 марта, 22:30Происшествия
Кровля цеха обрушилась из-за скопления снега в Туле
Кровля цеха обрушилась из-за скопления снега в Туле. Инцидент произошел на машиностроительном заводе. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.
По предварительным данным, один человек погиб, еще один остался под завалами, его ищут спасатели. К поиску привлечены 69 спасателей, в том числе кинологи, и 23 единицы техники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
