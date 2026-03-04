04 марта, 18:15Происшествия
Посольство РФ связалось с властями Мальты, чтобы выяснить обстоятельства атаки на газовоз
Посольство России на Мальте связалось с местными властями, чтобы прояснить обстоятельства атаки на газовоз "Арктик Метагаз". Власти Мальты ответили, что эвакуация экипажа находится вне их компетенции. По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны.
На судно напали напали 3 марта. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 человек, которые находились на борту, спасены. Отмечается, что танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.
