Посольство РФ связалось с властями Мальты, чтобы выяснить обстоятельства атаки на газовоз

Посольство России на Мальте связалось с местными властями, чтобы прояснить обстоятельства атаки на газовоз "Арктик Метагаз". Власти Мальты ответили, что эвакуация экипажа находится вне их компетенции. По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны.

На судно напали напали 3 марта. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 человек, которые находились на борту, спасены. Отмечается, что танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

