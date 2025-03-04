Курьер службы доставки не дал мошенникам обокрасть пенсионерку в Москве

Курьер помешал мошенникам украсть у столичной пенсионерки большую сумму денег. Она ждала лжеинкассатора из банка, который якобы должен был спасти ее сбережения.

По указанию аферистов курьер привез женщине банковские документы. Перед этим злоумышленники много раз связывались с ним, чтобы отследить местоположение. Кроме того, на месте выяснилось, что пенсионерка не была знакома с отправителем бумаг.

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