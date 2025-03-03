Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 16:30

Происшествия

Новости регионов: в Дагестане подростки протаранили Lexus на чугунной ванне

Новости регионов: в Дагестане подростки протаранили Lexus на чугунной ванне

ДТП произошло на Земляном Валу в Москве

Пострадавшего после нападения хаски мальчика из Сочи лечат в Москве

Хирург-трансплантолог рассказал о сложностях лечения мальчика после нападения собак в Сочи

Столичные врачи приступили к лечению мальчика, на которого в Сочи напали собаки

Спасатели тушат пожар на фабрике в Щелкове

Один человек погиб в результате теракта в Хайфе на севере Израиля

Москву в 2024 году посетили рекордные 26 млн туристов

В Щелкове загорелась шелкоткацкая фабрика

Новости мира: в Турции автобус попал в аварию, в которой пострадали 37 пассажиров

В Дагестане подростки протаранили Lexus на чугунной ванне. Дети обрадовались редкому в этих краях снегу и решили скатиться с горы на том, что было под рукой. Водитель внедорожника пытался уйти от столкновения, но не успел.

В Ханты-Мансийске полиция задержала водителя, которого уже пять раз наказывали за пьяное вождение. Четыре раза его лишали прав, а в пятый даже отправили на принудительные работы. В этот раз мужчина был за рулем трезвым, но без водительского удостоверения. Его заметили инспекторы и после недолгой погони поймали. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика