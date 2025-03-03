Новости регионов: в Дагестане подростки протаранили Lexus на чугунной ванне

В Дагестане подростки протаранили Lexus на чугунной ванне. Дети обрадовались редкому в этих краях снегу и решили скатиться с горы на том, что было под рукой. Водитель внедорожника пытался уйти от столкновения, но не успел.

В Ханты-Мансийске полиция задержала водителя, которого уже пять раз наказывали за пьяное вождение. Четыре раза его лишали прав, а в пятый даже отправили на принудительные работы. В этот раз мужчина был за рулем трезвым, но без водительского удостоверения. Его заметили инспекторы и после недолгой погони поймали. Возбуждено уголовное дело.

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