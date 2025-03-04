Возникшие после атаки БПЛА возгорания ликвидированы в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

Возникшие из-за атаки украинских дронов возгорания в Чертковском районе Ростовской области удалось потушить дежурными расчетами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате, как заявил глава субъекта, никто не пострадал. Кроме того, на земле не было выявлено последствий атаки над Новошахтинском.

"В дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА самолетного типа", – уточнил Слюсарь, добавив, что специалисты в течение дня обезвредят дрон.

Он также попросил всех, кто находит упавшие беспилотники или их фрагменты, не подходить и не трогать их. Губернатор посоветовал сразу же сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112.

Пожар на нефтепроводе и складе промобъекта в Чертковском районе произошел после массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 4 марта.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили 18 украинских БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, 10 беспилотников были ликвидированы над Ростовской областью, три дрона были сбиты над Воронежской областью, еще два БПЛА – над Самарской областью, а по одному – над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

