Новости регионов: девушку, пострадавшую в аварии в Красноярском крае, доставят в Москву

Девушку-подростка, пострадавшую в аварии в Красноярском крае, перевезут в Москву для оказания помощи в РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Пациентка находится в стабильно-тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Санитарный рейс должен вылететь 4 февраля.

