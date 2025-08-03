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Новости

03 августа, 18:15

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 августа

В Черноголовке произошел пожар в жилом доме

На МКАД в Дмитровском районе затруднено движение из-за аварии

Три поселка на Черноморском побережье оказались подтоплены

Новости мира: в США вспыхнул пожар в Национальном лесу "Лос-Падрес"

Новости регионов: ливни в Краснодарском крае превратили реки в бурные потоки

В доме на улице Хачатуряна в столице произошел пожар

Новости регионов: на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинников

Туристы не смогли вернуть деньги после бронирования туров в "Мэритур"

В Екатеринбурге локализовали пожар на многоуровневой парковке

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 августа.

В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции. Из ближайших домов эвакуировали более 200 человек. Пламя видно за несколько километров, а тушение осложняет риск взрыва газа.

В Еврейской автономной области при опрокидывании вагонов произошла утечка газа, сумма ущерба составляет более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения".

В Казани мощный ливень парализовал движение, в центре города провалился асфальт. Над ямой завис автобус с пассажирами. Из-за дождя местных жителей просят оставаться дома, пока ситуация не изменится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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