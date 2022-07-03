Новости последнего часа: строительные леса загорелись в "Москва-Сити"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в "Москва-Сити" загорелись строительные леса. Все случилось в башне Capital Towers, сообщает МЧС.

Документы об иностранцах в армии Киева станут доказательствами на трибунале.

В британской армии заявили о взломе ее аккаунтов в Twitter и YouTube.

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