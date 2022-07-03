Стрельба в торговом центре в Копенгагене могла быть терактом – полиция

Полиция не исключает, что стрельба в торговом центре в Копенгагене могла быть терактом.

По данным полиции, несколько человек погибли при обстреле. Арестован 22-х летний гражданин Дании, который, по предварительным данным и устроил стрельбу. Возможно, у него были сообщники.

Инцидент произошел в квартале между центром города и международным аэропортом.

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