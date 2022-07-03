Машина упала в пруд на юго-востоке Москвы

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и машина упала в пруд на Новочеркасском бульваре в Москве.

Инцидент произошел перед пересечением с улицей Маршала Голованова. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты.

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