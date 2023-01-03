На участке Фрязино-Ивантеевка Ярославского направления восстановили движение после ДТП электрички с такси.

Ранее ДТП произошло на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. На видео попал момент аварии, которая случилась, когда легковушка пересекала железнодорожные пути.

В результате аварии погибли два человека, находившихся в автомобиле. В транспортной прокуратуре организовали проверку. По предварительным данным, водитель такси нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

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