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Полицейские оштрафовали водителя автомобиля с "санями" Деда Мороза в Чите, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

"Вечером 26 декабря в Чите на улице Новобульварной сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Toyota с прицепом, оборудованным в виде саней Деда Мороза. В прицепе находился мужчина в костюме Деда Мороза и несовершеннолетний пассажир", – отметили в пресс-службе.

В региональном МВД уточнили, что штраф был назначен за нарушение правил перевозки детей и за перевозку людей вне кабины автомобиля.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который устанавливает особенности организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. Закон вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси". Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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