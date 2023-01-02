Автомобиль наехал на пешехода на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

ДТП с участием пешехода произошло в районе дома №1 на площади Победы. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"На площади Победы в районе дома №1 автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в публикации ведомства.

В результате аварии оказалось перекрыто автомобильное движение по трем полосам. Водителей призвали заранее подумать о том, как объехать этот участок.

Ранее сообщалось, что авария с участием семи автомобилей произошла на Шмитовском проезде в районе дома №34. Однако движение транспорта в районе ДТП не было затруднено.

В Дептрансе добавили, что подробности и обстоятельства аварии уточняются.

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