Двое детей пострадали в результате инцидента с лошадьми на Дворцовой площади в Петербурге

Фото: spb.sledcom.ru

Двое детей и их отец пострадали в результате инцидента с каретой, заряженной лошадьми, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщает ТАСС.

В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о ДТП с каретой, которое спровоцировал некий мужчина, проходивший мимо. Сотрудниками правоохранительных органов приняты меры к его установлению и задержанию.

"В результате инцидента пострадали трое пешеходов: 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь", – говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Также была задержана 38-летняя возница кареты, которая пыталась скрыться с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у нее признаки алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Как уточняет пресс-служба администрации Центрального района города, мужчина попытался оседлать лошадь. Животное испугалось, сбросило его и устремилось в толпу. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

По факту травмирования людей на Дворцовой плоащади Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города. Инцидент произошел в декабре 2020 года. 25-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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