Момент столкновения электрички и такси между станциями Ивантеевка и Детская попал на видео. На кадрах видно, как легковушка пересекает железнодорожные пути, в этот момент ее сносит поезд и протаскивает на скорости.

По данным ТАСС, в результате столкновения погибли два человека, находившихся в автомобиле. В транспортной прокуратуре организовали проверку.

По предварительным данным, водитель такси нарушил правила и выехал на переезд перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.