Новости регионов: в Нижегородской области на трассе М-12 произошло ДТП с автобусами

В Нижегородской области на трассе М-12 "Восток" столкнулись 2 автобуса и 2 легковушки. Участок магистрали в районе Арзамаса был полностью перекрыт. Всего в ДТП пострадали 17 человек. Из них 14 были госпитализированы.

Крупный затор на федеральной трассе "Байкал" достиг 85 километров. На дороге скопилось 10 тысяч грузовиков и легковых машин. Сложности сохраняются на нескольких участках. Автоинспекторы регулируют движение и разводят потоки транспорта. Спасатели доставляют людям топливо, еду и воду.

В Приморье завели уголовное дело на работника гипермаркета строительных материалов, который мог спровоцировать крупный пожар. По версии следствия, мужчина выбросил тлеющий окурок на деревянный паллет. Тление быстро перешло в пожар, который охватил складские площади.

