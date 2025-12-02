Форма поиска по сайту

02 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Нижегородской области на трассе М-12 произошло ДТП с автобусами

Новости регионов: в Нижегородской области на трассе М-12 произошло ДТП с автобусами

На Ярославском шоссе произошло ДТП с участием автобуса

"Московский патруль": в суде начались слушания по делу бывшего судьи Тришкина

"Московский патруль": в Жуковском задержан пособник мошенников, обманувших пенсионерку

"Московский патруль": десятки москвичей остались без загородных домов

"Московский патруль": мужчина в Москве украл из магазина коробку коньяка

"Московский патруль": сотрудники ФТС России раскрыли преступную схему с утильсбором

Женщина бросила 51-килограммовый люк на автомобиль в Балашихе

В Балашихе женщина бросила канализационный люк на припаркованный автомобиль

Момент массового ДТП на Варшавском шоссе попал на видео

В Нижегородской области на трассе М-12 "Восток" столкнулись 2 автобуса и 2 легковушки. Участок магистрали в районе Арзамаса был полностью перекрыт. Всего в ДТП пострадали 17 человек. Из них 14 были госпитализированы.

Крупный затор на федеральной трассе "Байкал" достиг 85 километров. На дороге скопилось 10 тысяч грузовиков и легковых машин. Сложности сохраняются на нескольких участках. Автоинспекторы регулируют движение и разводят потоки транспорта. Спасатели доставляют людям топливо, еду и воду.

В Приморье завели уголовное дело на работника гипермаркета строительных материалов, который мог спровоцировать крупный пожар. По версии следствия, мужчина выбросил тлеющий окурок на деревянный паллет. Тление быстро перешло в пожар, который охватил складские площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПпожаррегионывидеоЕкатерина Ефимцева

