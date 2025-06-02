В больницах остаются 64 пострадавших после обрушения моста в Брянской области

В стационарах Брянска и Москвы продолжают оставаться 64 человека, которые пострадали при обрушении автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Пострадавшим также оказывается психологическая помощь – по данным Минздрава, ее уже получили 84 человека.

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