Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Новости

02 июня, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

"Рейд 112": легковая машина врезалась в дерево

ВСУ массированно обстреляли Шебекино

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В торговом центре "Калужский" на Профсоюзной улице случился локальный потоп. Во время сильного дождя там протекла крыша над продуктовым магазином. Очевидцы пошутили, что теперь там действует особый сервис – овощи и фрукты продают уже мытые.

В Шебекинском округе власти на месяц ввели ограничения для движения транспорта из-за продолжающихся обстрелов. Накануне ВСУ выпустили по городу более 850 снарядов. По словам губернатора – это был самый массированный обстрел за все время. В результате ранены по меньшей мере 16 человек.

Прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. В результате был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Пострадавших нет.

В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Об этом пишут деловые СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге. В частности, предлагают запретить ввоз продукции более чем 20 брендов. Инициативу совместно с министерством обсуждают российские производители электроники. Пока список только формируется. Но в Минцифры считают, что имеет смысл запрещать ввоз только той продукции, производство которой уже налажено в нашей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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