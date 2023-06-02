Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

В торговом центре "Калужский" на Профсоюзной улице случился локальный потоп. Во время сильного дождя там протекла крыша над продуктовым магазином. Очевидцы пошутили, что теперь там действует особый сервис – овощи и фрукты продают уже мытые.



В Шебекинском округе власти на месяц ввели ограничения для движения транспорта из-за продолжающихся обстрелов. Накануне ВСУ выпустили по городу более 850 снарядов. По словам губернатора – это был самый массированный обстрел за все время. В результате ранены по меньшей мере 16 человек.

Прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. В результате был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Пострадавших нет.

В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Об этом пишут деловые СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге. В частности, предлагают запретить ввоз продукции более чем 20 брендов. Инициативу совместно с министерством обсуждают российские производители электроники. Пока список только формируется. Но в Минцифры считают, что имеет смысл запрещать ввоз только той продукции, производство которой уже налажено в нашей стране.

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