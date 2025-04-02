Новости регионов: в Благовещенске возбудили дело против водителя за езду по тротуарам

В Благовещенске возбудили уголовное дело против водителя, который разъезжал по пешеходной лестнице и тротуарам в центре города. По данным местного МВД, он неоднократно нарушал правила дорожного движения, а с начала года в его истории накопилось почти 100 нарушений. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Долгопрудном возбуждено уголовное дело после угона машины курьера. Прохожий заметил незапертое авто с ключами в замке зажигания и перегнал его в соседний двор. Курьер, не найдя автомобиль на месте после доставки заказа, обратился в полицию. Угонщика задержали.

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