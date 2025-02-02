Не менее шести детей отравились в гостинице на юго-востоке Москвы

Предварительно шестеро детей отравились на юго-востоке столицы и были госпитализированы. Они прибыли из Ростова-на-Дону на хореографический конкурс. Пострадавшие обратились к врачам после употребления продуктов из службы доставки.

Скорые приехали в гостиницу на улице 2-й квартал Капотни, где накануне заселились более ста человек, в основном дети. Сегодня у них должно было состояться выступление.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств отравления, следователи возбудили уголовное дело и изымают продукты питания и документацию.

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